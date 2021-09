Von Barbara Klauß

Wiesloch/Heidelberg. An den Laternenmasten flattern nun wieder bunte Blätter: Es wird Herbst und viele junge Leute suchen eine neue Bleibe. "Liebe Heidelberger:innen", steht auf einem dieser Zettel, der in der Innenstadt an einem Pfosten hängt, "mein Name ist Lena, ich bin 19 Jahre alt und suche dringend! ab sofort ein freies WG-Zimmer oder eine 1-Zimmer-Wohnung". Im Oktober will sie ein Studium an der Pädagogischen Hochschule beginnen.

Die Suche nach einer passenden und bezahlbaren Unterkunft wird sich nicht nur für Lena und nicht nur in Heidelberg schwierig gestalten. MLP-Chef Uwe Schroeder-Wildberg bezeichnete sie am Mittwoch als "Herausforderung". Denn: Der Wohnungsmarkt ist nach wie vor sehr angespannt. Das geht aus dem "MLP Studentenwohnreport 2021" hervor, der an diesem Tag vorgestellt wurde. Den Analysen des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) zufolge stiegen die Mietpreise für Studentenwohnungen in 19 von 30 untersuchten Hochschulstädten weiter an, im Schnitt um 1,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Und das von einem bereits hohen Niveau aus, wie Studienautor Michael Voigtländer vom IW bei einer Pressekonferenz erklärte.

Am deutlichsten zogen die Preise demnach in Freiburg (+5,9 Prozent), Berlin (+5,4 Prozent) und Konstanz (+4,2 Prozent) an. In Heidelberg und Mannheim legten sie jeweils nur leicht zu. Spürbar günstiger wurde es in Stuttgart (-2,6 Prozent) und Karlsruhe (-1,4 Prozent). Die Studienautoren führen das vor allem darauf zurück, dass es dort im Moment ein größeres Angebot an Wohnungen gibt. Auch, weil in der Corona-Krise viele junge Leute das Studium aufgeschoben haben.

Billig aber ist das Wohnen für Studentinnen und Studenten in all diesen Städten nicht: Der teuerste Studienort bleibt laut Report München. Dort kostet eine "studentische Musterwohnung" in Uninähe mit 30 Quadratmetern Fläche 802 Euro Miete, ein "Muster-WG-Zimmer" mit 20 Quadratmetern 554 Euro im Monat. Es folgen Stuttgart (750 Euro; 440 Euro) und Köln (663 Euro; 398 Euro).

Die angehende PH-Studentin Lena muss in Heidelberg mit rund 500 Euro für eine Wohnung und 337 Euro für ein WG-Zimmer rechnen. Die Stadt landet damit im Mittelfeld (Platz 16 von 30). Würde sie ihren Wohnort nach Mannheim verlegen, müsste sie etwa 469 Euro im Monat für eine Wohnung aufbringen und 290 für ein WG-Zimmer.

Noch am günstigsten wohnen Studentinnen und Studenten nach wie vor im Osten Deutschlands. So kostet etwa in der – bei jungen Leuten immer beliebter werdenden – Stadt Leipzig eine typische Studentenwohnung nur 355 Euro im Monat, ein WG-Zimmer 215 Euro. Dass die Preise dort trotz der Beliebtheit der Stadt noch immer so relativ niedrig sind, führt Voigtländer darauf zurück, dass in Leipzig in der Zeit nach der Wende sehr viele Wohnungen leer standen und immer noch stehen. "Es gibt dort also ein größeres Angebot", so der Immobilienexperte. Auch das werde allerdings mit der Zeit aufgebraucht, meint er – und die Mieten für Studentenwohnungen dann auch dort schneller steigen.

Zudem trägt auch die Corona-Krise nach Ansicht der Forscher dazu bei, dass die Preise für Studentenbuden in den Hochschulstädten generell anziehen werden: Viele, die ihr Studium wegen der Pandemie aufgeschoben haben, könnten nun in die Unistädte drängen, meinen die Autoren – und dort mit den mehr als 400.000 jungen Leuten, die in diesem Jahr Abitur gemacht haben, um die Wohnungen konkurrieren. "Zudem dürfte die wieder anlaufende Präsenzlehre dazu führen, dass viele Studierende, die bislang aus dem Elternhaus heraus studiert haben, in die Hochschulstädte ziehen möchten", sagte MLP-Chef Schroeder-Wildberg. "Für Erstsemester ohne Netzwerk wird es dann nochmals schwieriger, eine Bleibe zu finden, die in ihr begrenztes Budget passt."