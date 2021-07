Von Gernot Heller, RNZ Berlin

Berlin. "Ich sage danke schön. Es war mir eine Freude". Das waren womöglich die letzten Worte von Kanzlerin Angela Merkel vor der Bundespressekonferenz, also der versammelten Hauptstadtpresse, nach fast 16 Jahren im Amt. Sie hat immer noch Lust darauf – daran ließ die CDU-Politikerin in den gut 90 Minuten, in denen sie persönliche Fragen mal launig, mal zurückhaltend beantwortete, keinen Zweifel. Vielleicht macht sie ja noch die Zahl von 30 Auftritten vor diesem Forum voll. Denn noch ist ihre Mission nicht beendet. Es sind vor allem die beiden großen Herausforderungen in ihren letzten Tagen im Amt, nämlich die Überflutung mit ihren schrecklichen Folgen und die wieder aufkeimende Pandemie, die ihr alles abverlangen. Schließlich ist sie noch ein paar Wochen im Amt.

"Ich finde, dass jede Woche mich noch nach wie vor sehr fordert", erzählt sie. Es gebe noch große Aufgaben, die gelöst werden müssten. Vielleicht werde sie sogar mit dem Parlament, kurz vor Ende der Legislatur, noch ein Gesetz machen, nämlich um den Wiederaufbaufonds zu speisen. "Also: Ich war und bin gefordert, und das wird sich auch bis zum letzten Tag meiner Amtszeit fortsetzen." So habe sie ihr Amt immer verstanden. "Deshalb ist auch wenig Zeit und Raum, sich mit der Zeit danach zu beschäftigen". Was sie in dieser "Zeit danach" machen wird, das werde sie dann sehen. "Ich werde dann schon mit der Zeit was anfangen können."

Was wird sie am 26. September tun, wenn Deutschland über ihren Nachfolger entscheidet? Am Wahltag, um 18 Uhr, wenn die erste Prognose kommt? Irgendwie werde sie dann sicher Verbindung haben mit der Partei, "die mir nahesteht", beginnt sie, bricht dann ab, korrigiert sich: "deren Mitglied ich bin". So viel Distanz zur CDU will sie dann doch nicht aufscheinen lassen. "Sie steht mir nahe, und ich bin ihr Mitglied", findet sie dann die vermeintlich richtige Formulierung. "Ein doppeltes Bekenntnis", behauptet sie.

Wird sie etwas vermissen, wenn sie plötzlich nicht mehr im Kanzleramt gefragt ist? "Was man vermisst, merkt man meistens erst dann, wenn man es nicht mehr hat", sinniert sie. Ob sie etwas wie Verluste spürt – man wird sehen. Merkel ist noch nie ins Plaudern gekommen, wenn es um Persönliches geht.

Natürlich ist der ersten Frau und der ersten Ostdeutschen im Kanzleramt bewusst, dass das große Wort Bilanz über ihr schwebt. Sie selbst hat sich, trotz des einen oder anderen selbstkritischen Tones, nicht vorzuwerfen, sagt sie. Natürlich habe sie Fehler gemacht. Am Ende zieht sie aber das Fazit: "Ich bin mit mir sehr im Reinen, mit meinem Leben und meiner Biografie". Übertrieben viel ableiten will sie aus ihren biografischen Besonderheiten aber nicht. Natürlich habe sie mit ihrer ostdeutschen Geschichte etwas Neues beisteuern können zur deutschen Politik. Und ein paar besondere Erfahrungen als Frau in der Politik hat sie auch gemacht. Doch am Ende hat sich dazu vor allem eine Erkenntnis festgesetzt: "Tendenziell, glaube ich, gibt es bei Frauen eine gewisse Sehnsucht nach Effizienz."

Wichtiger und bedeutsamer ist ihr der kühle, analytische Blick auf die Dinge. "Ich bin Wissenschaftlerin, ich bin Naturwissenschaftlerin", sagt sie. Für sie gehe es bei allem erst einmal darum, die Fakten zu sichern. Und noch eine weitere Konstante für ihr Handeln nennt sie: dass es in der Politik ohne Kompromisse nicht geht. Der Kompromiss habe einen zu schlechten Ruf. Dabei sei er "das Machbare, das Notwendige", um eine Gesellschaft zusammenzuhalten.

Für echte Abschiedsstimmung ist es Merkel noch zu früh. Aber wenn es dann so weit ist, dann glaubt sie einiges auf der Habenseite vorweisen zu können. Nicht zuletzt war sie es, die Deutschland vergleichsweise gut durch eine Reihe von Krisen geführt hat. Den Vorwurf, gegen die Klimakrise nicht genug getan zu haben, will sie sich nicht anheften lassen – das ist ihr wichtig. Dass hier vieles zu langsam gegangen ist, bestreitet sie nicht. Das müsse man gerade ihr "als Wissenschaftlerin" nicht sagen, so Merkel. Aber als Politikerin habe sie eben auch Mehrheiten finden müssen.