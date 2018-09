Von Sascha Meyer

Berlin. Für die Treffsicherheit seiner Prognosen hat Alexander Dobrindt neuerdings ein prächtiges Beispiel. "Es gibt zwei Dinge, die ohne Zweifel sind", sagte der CSU-Mann kurz nach dem Auftaktspiel der Nationalelf bei der Fußball-Weltmeisterschaft im Juni voraus. Erstens: "Dass Deutschland ins WM-Finale kommt." Und zweitens, dass die Pkw-Maut 2016 scharf geschaltet werde.

Wie es um die Prophezeiung bei seinem großen Projekt als Verkehrsminister steht, muss sich aber erst zeigen. Dobrindts Plan für eine Vignette gleich auf allen deutschen Straßen löst in der schwarz-roten Koalition heftigen sommerlichen Ärger aus. Jetzt müssen schon die Parteivorsitzenden gegensteuern.

Hochgekocht ist der Streit vor allem in der Union. Fast im Tagesrhythmus ist CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer damit beschäftigt, befreundete Kritiker abzubügeln. Am Mittwoch legte der Landeschef der nordrhein-westfälischen CDU, Armin Laschet, nach und verurteilte Dobrindts Mautpläne als "äußerst schädlich" für zusammenwachsende Lebens- und Wirtschaftsräume in Europa. Scheuer konterte, der CDU-Bundesvize könne doch nicht als Geisterfahrer unterwegs sein und eigne sich so nur noch als "Vorsitzender der deutsch-niederländischen Mautselbsthilfegruppe".

Ins Wespennest gestochen hatte ausgerechnet ein Christsozialer. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann brachte Sonderregeln für grenznahe Landkreise ins Gespräch - schließlich könnte eine

Etappensieg für Dobrindt

Maut auf allen Straßen Besucher aus Nachbarländern abhalten. Umgehend wurden auch aus anderen Ländern Rufe nach Ausnahmen laut. Nach einer Rüge von CSU-Chef Horst Seehofer beteuerte Herrmann: "Ich will die Maut."

Tatsächlich stehen die Detailarbeiten für ein Mautsystem noch aus. Auch Dobrindt weiß, dass sein am 7. Juli präsentiertes Konzept erst ein Gerüst ist, aus dem in den kommenden Wochen ein Gesetzentwurf werden soll. Als Etappensieg verbuchen kann der Minister, dass seine Pläne nicht völlig in der Luft zerrissen wurden. Dazu dürfte auch der Überraschungscoup beigetragen haben, die Maut nicht wie erwartet nur für Autobahnen zu kassieren. Mehrere Bundesländer schielen schon auf einen Anteil an möglichen Mehreinnahmen.

In Berlin ziehen die schwarz-roten Parteivorsitzenden schon Sicherheitslinien ein. Seehofer lässt keinen Zweifel daran, dass die CSU ihr Wunschprojekt als zugesagtes Vorhaben der Koalition ansieht. Am Mittwoch mahnte auch Sigmar Gabriel eine konstruktive Klärung offener Fragen an. "Die Maut ist ebenso Bestandteil des Koalitionsvertrages wie der Mindestlohn", sagte der SPD-Chef mit Blick auf ein Anliegen seiner Partei.

Einfach auf Chefebene regeln lässt sich der Aufbau eines Mautsystems mit Umbau der Kfz-Steuer aber nicht. Entscheidend dürfte sein, ob beide Bedingungen des Koalitionsvertrags erfüllbar sind: Dass kein inländischer Autobesitzer draufzahlt und gemäß EU-Recht Fahrer aus dem Ausland nicht diskriminiert werden. Gegen die nicht vereinbarte Ausdehnung auf alle Straßen ließ Kanzlerin Angela Merkel keine Vorbehalte erkennen. Gehe es zu den zwei Bedingungen, "dann sind die Pläne des Bundesverkehrsministers voll auf Koalitionslinie".