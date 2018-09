Von Andrea Hentschel u. Antje Lauschner

Erfurt. Das Podium beim sogenannten Zukunftsdialog mit Angela Merkel (CDU) kommt dem Idealbild eines antiken Forums ziemlich nah. Oval angeordnete Sitzreihen, die Kanzlerin mittendrin - so das Setting der Gesprächsrunde über Deutschlands Zukunft. Etwa anderthalb Stunden diskutiert Merkel am Mittwochabend im historischen Erfurter Kaisersaal mit rund 100 ausgewählten Bürgern über Fragen des künftigen Zusammenlebens in Deutschland. Der Erfurter Bürgerdialog ist der erste von insgesamt dreien. Am 14. März wird es in Heidelberg um Bildungsthemen und die lernende Gesellschaft gehen, Ende März in Bielefeld um die Sicherung von Wohlstand und Arbeitsplätzen.

Die Kanzlerin genießt es sichtlich, das Alltagsgeschäft für kurze Zeit hinter sich zu lassen und widmet sich ganz den Sorgen und Nöten, aber auch Vorschlägen aus dem Volke. Merkel gibt sich betont locker und entspannt. "Soll ich mich dazwischen setzen? Dann bin ich eine von Ihnen", sagt die Kanzlerin, quetscht sich gleich zu Beginn neben zwei junge Mädchen auf die graue Sitzbank im altehrwürdigen Kaisersaal. Merkel hat die Lacher auf ihrer Seite. Und auch anschließend nimmt die Kanzlerin sich zurück und gibt sich als Protokollantin der Bürgerwünsche. "Ich bin heute hier, um auf Sie zu hören."

Das Kanzleramt hat ein ambitioniertes Ziel ausgegeben: Jenseits der politischen Alltagshektik herauszufinden, wie die Deutschen sich ihr Land in fünf bis zehn Jahren vorstellen. Und an Vorschlägen mangelt es bei der ersten Bürgerversammlung nach dem Vorbild amerikanischer "town hall meetings" nicht.

Auch kontroverse Ideen sind darunter: Ein Mann fordert ein bedingungsloses Grundeinkommen, eine Schülerin ein bundesweit einheitliches Bildungssystem. Ein Mann, der sich als "kleines Ortsbürgermeisterlein" vorstellt, bricht eine Lanze für den ländlichen Raum und wettert gegen zu viel Bürokratie.

Völlig neu sind die Themen nicht, und letztlich bleibt das Gespräch an der Oberfläche - schon aus Zeitgründen. Auf 90 Minuten ist das Treffen beschränkt, Moderator Tilman Schöberl mahnt immer wieder zur Kürze. Die Leitfrage lautet: "Wie wollen wir zusammenleben?" Die Beiträge laufen querbeet, so wie auch die Zusammensetzung der Teilnehmer ein Spiegelbild der Gesellschaft sein soll: jung und alt, Rollstuhlfahrer und Kopftuchträgerin, Unternehmerin und Bauarbeiter. Die Kanzlerin zeigt sich den Ideen gegenüber aufgeschlossen, nickt, demonstriert Verständnis und verspricht immer wieder: "Wir nehmen das auf."

Seit vergangenem Jahr befassen sich rund 120 Experten aus Wissenschaft und Praxis mit Grundsatzfragen der kommenden Jahre. Parallel dazu startete die Kanzlerin vor vier Wochen ein Diskussionsforum im Internet. Dort können Bürger noch bis Mitte April Vorschläge machen und die anderer Teilnehmer kommentieren.

Die Kanzlerin selbst sieht den Bürgerdialog vor allem als "ein Experiment". Sie lasse sich "ein bisschen überraschen", verkündete sie im Vorfeld. In Erfurt ermunterte sie die Teilnehmer immer wieder, sich zu äußern. "So eine Chance bekommen Sie nicht wieder", rief sie den von Wirtschaft, Kultur und Verbänden entsandten oder per Losverfahren bestimmten Männern und Frauen zu.

Im September soll eine Konferenz Gesamtbilanz des "Zukunftsdialogs" ziehen. Ob die Vorschläge und Anregungen der Bürger tatsächlich in die konkrete Regierungsarbeit einfließen werden, ist offen. Für Merkel war es immerhin eine ganz neuartige Erfahrung.

Fi Info: www.dialog-ueber-deutschland.de