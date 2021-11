Das Stichwort der neuen Zeitenwende könnte heißen: zurück. Zurück in die Zukunft. Dorthin, wo vor 40 Jahren mal ABBA oder "Wetten, dass …?" angefangen haben. Doch Gottschalks Old-School-Show lehrt uns auch was: Mit genügend Leckerli wird sogar ein Hund zum Öko, der den Müll trennt. Oder warum soll das Klobürsten-Orakel nicht in der Politik funktionieren? Frau Saskia rührt, während Olaf im Kanzleramt errät, was gespielt werden soll. Aber vor allem Leon mit den Pfeilen hat gezeigt, wie die orientierungsgestörte Ampel weitersondieren kann, ohne was zu sehen. Und – dass einer auch als zweiter oder dritter Sieger noch Wettkönig der Herzen werden und die Kohle abräumen kann. Was jetzt nicht an Laschet, sondern aktuell mehr an Lindner erinnert.