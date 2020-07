Das schlimme Wort ist in der Welt: Zwangstest. Eine Mediengeburt. Dabei sollte bei Jens Spahn die kostenlose, verbindlich empfohlene Testpflicht – vorerst – für Risiko-Urlauber gefälliger klingen. Quasi ein Schnäppchen. Denn natürlich werden jetzt wieder Coronaleugner, Pandemieverharmloser, Maskenverweigerer und Bürger ohne Gemeinwohlhintergrund den Aufstand proben. Sie können die Zähne zusammenbeißen, die Teststäbchen – schnapp - kauen und schlucken. Oder, was auch eine Option wäre, als potenzielle Virenschleudern gleich in Hotspots wie Afghanistan, Madagaskar, der Türkei oder Trump-Country bleiben. Wo sie sich als Blinde unter Tauben viel besser fühlen als in einer Corona-Diktatur. Auch wenn hier weniger gestorben wird als sonst wo.