Liebe Putin-Versteher, ihr habt es derzeit wirklich schwer. Wie soll man zum Beispiel auf die haarige Frage antworten, warum bei den Präzisionsschlägen zur Entmilitarisierung der Ukraine regelmäßig Wohnblocks in Kiew oder Charkiw getroffen werden? Dabei ist es so einfach und logisch: Wenn sich mehr und mehr Zivilisten für den Widerstand gegen Putin einschreiben lassen, ist es doch nur selbstverständlich, dass ihre Wohnungen auch irgendwie militärische Einrichtung sind. Und die ihrer Nachbarn – vielleicht schließen die sich ja demnächst an. Der Begriff von der Mietskaserne (!) kommt ja nicht von ungefähr. Gut, auch nicht aus dem Ukrainischen oder Russischen. Aber Putin spricht ja schließlich exzellent Deutsch. Man muss ihn nur verstehen wollen.