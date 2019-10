Fußball ist für die Türkei eine Art Fortsetzung des Krieges - in Syrien - mit anderen Mitteln. Anders kann man nicht erklären, dass ihre Spieler im Stadion den militärischen Gruß entrichten - mit der Hand an jener Kopfregion, wo auch der Vogel wohnt. Das Schaugrüßen richtet sich natürlich in erster Linie an den Kriegsherrn Erdogan, der die Kurdenfrage endlösen möchte. Doch im Rahmen der EM-Qualifikation ist die Geste erst recht daneben. Daraus wird einmal mehr eine unfreiwillige Disqualifikation für den unmöglichen EU-Langzeitanwärter. Dass Erdogan uns auch auf unanständige Weise erpressen möchte, indem er mit Millionen neuer Flüchtlinge droht, haut dem Fass sozusagen die Krone ins Gesicht. Aber Manieren lernt der halt nicht mehr.