Neue Zeichen braucht das Land. Denn es gibt bald zwei, bzw. drei Sorten von Menschen: Geimpfte, Nichtgeimpfte, Impfgegner. Letztere dürfen bei Annäherung bußgeldfrei mit dem Finger seitlich-quer an ihren Kopf tippen. Und müssten, was ein Mitglied des Ethikrates empfiehlt, schriftlich auf ein Intensivbett verzichten. Wie aber identifiziert man Geimpfte? Eine Hand am Oberarm bedeutet: einmal geimpft. Beide Hände an beiden Oberarmen: zweimal geimpft. Bitte nicht verwechseln mit: Ich friere! Noch Ungeimpfte wären weiter an der Maske erkennbar und könnten bei uns - keinesfalls in Sizilien! – die "gehörnte Faust" (Mano cornuta) als auffällige Abstandsgeste benutzen. Damit das Leben in seiner virologischen Einfalt wieder interessanter wird.