Die Schlangen, die zuletzt vor manchen Beutestationen immer größer wurden, vor Läden mit Unterwäsche, Oberwäsche, Pflegemitteln oder Männerspielzeug, haben tiefe Spuren in der Statistik des Schreckens hinterlassen. Sie sind inzwischen zu den Apotheken weitergewandert. Und lauern mit wachsender Tendenz vor Lebensmittelläden. Weil die Sorge, sich an Weihnachten nicht festlich-üppig genug ernähren zu können, kaum kleiner ist als die Angst, sich vor vollen Fleisch- und Fischtheken noch schnell ein Virus einzufangen. Da muss man abwägen. Wenn es optimal läuft, werden wir aber bald die ersten Superschlangen – nicht an den Skiliften in Ischgl, sondern vor den neuen Impfzentren - sehen. Der Heiler Äskulap lässt grüßen. Wir freuen uns darauf.

