Den großen Kreml-Astrologen ist die Parallele gleich aufgefallen: Am 8.8.’08 begann der Georgien-Krieg. Und nun rollten in der Nacht auf den 22.2.’22 Panzer im Donbass. Das kann kein Zufall sein! Heißt das, die Eingliederung von Belarus am 3.3.’33 steht schon fest? Das wäre noch ganz schön lange hin. Aber vorher findet sich in Putins Kalender einfach kein ähnlich schnapszahliger Termin mehr. Nun, die Annexion der Krim, wahlweise 20.2. oder 18.3.’14, passt so gar nicht in die wunderbare Symmetrie der Zahlen. Wahrscheinlich waren deswegen alle so überrascht. Oder Putin ist aufgefallen, dass es seiner eigenen Logik widerspricht, immer an klassischen Hochzeitstagen zu marschieren. Denn wer als Bruder- oder Schwestervolk eh schon zur Familie gehört, den kann man gar nicht heiraten.