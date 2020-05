Die lateinische Sentenz, wonach der Mensch dem Menschen ein Wolf sei (homo homini lupus est), wird oft um den zweiten Teil verkürzt: … so lange er ihn nicht kenne. Dagegen lässt sich was tun. Zwar gelingt das Ablegen des Wölfischen trotz Erziehung, Schule oder enger Sozialkontakte nicht immer. Und das Digitalzeitalter gebiert sogar einen neuen, vulgären Brutalismus, der sich in Hass und Shit-Stürmen entlädt. Doch jetzt müsste jener lateinische Satz umformuliert werden: Homo homini virus est. Jeder kann dem Nächsten zum Gefährder werden – ohne es zu wollen, zu wissen oder zu verstehen. Eine Herausforderung an den Verstand. Gegen rettende Distanzregeln zu polemisieren bleibt daher strunzdumm. Anstand bedeutet Abstand. Bis auf Weiteres.