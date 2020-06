Trotz Corona: Wir wollen den "Spatenstich" für die Einheitswippe auf dem Sockel des Kaiser-Wilhelm-Denkmals in Berlin nicht ganz untergehen lassen. Dort, wo der tote Hund des Preußentums begraben liegt. Wipp, wipp, hurra! Die vor 13 Jahren (!) beschlossene Schaukel für Ostdeutschlands "Bürger in Bewegung" ist eine Art BER der Erinnerungskultur. Und auch der Denk-Zweck hat sich verzerrt. Die Inschrift "Wir sind das Volk" ist heute die Chiffre des neuen deutschen Motzkismus – von Pegida bis Coronaleugnern. Hoffentlich fühlen sich sensible Ossis nicht verschaukelt. Denn das Mobile bewegt sich, kommt aber nicht vorwärts. Und unfreiwillig komisch ist es sogar eine Hommage an ihre Wir-schaffen-das-Buhfrau Merkel. Nur halt: Wir schaukeln das.