Wer geglaubt hatte, mit Englisch als Weltsprache käme man heute überall durch, wird in Zeiten des Brexit eines Besseren belehrt: Frankreichs Präsident Emmanuel Macron machte zur Bedingung, dass der neue EU-Kommissionspräsident Französisch spricht. Weshalb? Schon die Frage würde ein Franzose nicht verstehen. Nicht mal auf Französisch. Schließlich ist das für unsere gallischen Nachbarn die einzig vorstellbare Sprache. Wodurch wiederum erklärbar wird, weshalb es ohne Französisch so schwierig ist, sich in diesem Land zu bewegen. Wie soll ein Nicht-Franzose den Weg nach Straßburg erfragen? Der Niederbayer Manfred Weber wäre da aufgeschmissen gewesen. Andererseits: Dass man sie nicht versteht, sind die Bayern ja auch aus Deutschland schon gewöhnt.