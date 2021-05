Der Sinn von Werbung liegt darin, den Absatz von Produkten und Dienstleistungen zu fördern. So betrachtet ist Olaf Scholz ein echtes Kind unserer Zeit: Ich habe einen Plan, sagte er in Anspielung auf Martin Luther King. Der hatte nur einen Traum. Genosse Scholz hat den Plan, aus z. Zt. 14 Prozent eine Kanzlermehrheit zu machen. Respekt. Oder in seinem Baumarktsprech gesagt: Scholz, wenn’s gut werden muss. Der Mann hat auch null Scheu vor geklauten Werbeslogans wie diesem: Auf den Kanzler kommt es an. Damit gewann 1969 Kurt-Georg Kiesinger mit 46,1 Prozent (!) die Wahl. Aber Brandt und Scheel verabredeten noch in der Nacht eine Koalition mit Super-Willy als Kanzler. Wir wollen nicht unken. Aber möglich ist diesmal alles. Sogar Damenwahl.