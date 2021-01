An diesem vulnerablen Punkt kann man fast nur alles falsch machen. So wie die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH, die zu einer Aerosol-sparenden Kommunikation in ihren Bussen und Bahnen aufruft: Wenischer babble macht ach wenischer dicki Luft … Korrekt. Aber offenbar nimmt der Gesprächsbedarf mancher Menschen in dem Maße zu, wie die Kontaktmöglichkeiten reduziert werden. Das kann beim Metzger oder an der Supermarktkasse sein. Und auch beim Telefonieren werden die Viren vom Handy ja nicht geschluckt. Man könnte diesen Sachverhalt den Kunden durchaus unfreundlicher nahebringen, als es die RNV mit dem originellen Appell tut: Wenischer babble! Jedenfalls dort, wo viele andere dem damit verbundenen, erhöhten Luftausstoß unentrinnbar ausgesetzt sind.