Soviel erzwungene Innerlichkeit zu Ostern war selten. Ein Fest mit langem Anlauf, bei dem der Osterhase in vielen Fällen sogar den Postweg nehmen muss. Und wo sich mit zunehmender Dauer zeigt, dass Schoko-Eier & Co. nicht den gefühlig-weichen Kern ausmachen. Da fehlt das Entscheidende. Doch an diesem Osterfest in Zeiten von Corona muss im übertragenen Sinne ein Gutschein zum Nahsein genügen. Einlösung offen. Dafür sind die Details zur österlichen Freilandhaltung von Kindern, Enkeln, Omas und Opas in sozialen Distanzregeln von Bund, Ländern und Gemeinden niedergelegt. Einschließlich der Bußgelder. Was vor kurzem noch wie Comedy geklungen hätte, haben wir unter der viralen Bedrohung ohne weiteres geschluckt. Man hängt ja doch am Leben.