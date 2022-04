Es gibt Waffen. Und Worte wie Waffen. Sogar Öl und Gas können zu Waffen werden in einer Welt, in der ein Player die Regeln auf Steinzeit zurücksetzt. Ein wenig hat der Bundestag den Blick von den Waffen auch mal weg- und auf den Kern des Konflikts gelenkt: Es geht nicht primär um gebrauchte Flakpanzer, die Russlands Bomber abwehren sollen. Es geht um die Freiheit der Ukraine (und unsere), die Putin mehr fürchtet als alles andere. Und gegen die er schwerste Waffen einsetzt. Koste es die Ukraine, sein Volk und uns, was es wolle. Von Anfang an überstieg seine kriminelle Energie unseren Mut. Soll er damit durchkommen? Putin go home! Und denk, statt zu drohen, an Einsteins Satz: Der übernächste Krieg wird nur noch mit Pfeil und Bogen entschieden.