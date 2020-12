Wer bei uns als Denker auftritt, muss sich an großen Namen messen lassen – Kant, Nietzsche, Hegel. Wer aber nur auf dem Niveau von Mario Barth im Planschbecken der Erregungsgesellschaft Wellen schlagen will, sollte auf das Wort "Denken" in allen Schreibweisen und Kombinationen verzichten. Querulant reicht völlig. Und auch mit den alternativen Fakten muss nach Trump wieder Schluss sein. Denn viele tausend konkrete Tatsachen liegen bereits auf den Friedhöfen. Und es werden mehr. Die Corona-Egoisten, die auch noch mit Staatsfeinden paktieren, sind dem Denken nicht zugänglich. Für sie gibt es aber Grenzen des Zumutbaren. Denn wie Harald Lesch etwas spät, aber richtig sagt: Auch die Würde der Anderen ist unantastbar. Die der Schwachen etwa.