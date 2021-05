Dass wir generell zu einer negativen Weltsicht neigen, ist statistischer Quark, der durch langes Treten nicht fester, sondern nur breiter wird. Ebenso könnte man sagen, alle Politiker litten an Vergesslichkeit, nur weil einige in ihrer Doktorarbeit Gänsefüße versehentlich unter den Tisch fallen ließen. Oder weil sie versäumten, Nebeneinkünfte anzumelden. Niemand – außer Frau Merkel vielleicht – ist perfekt. Eine tröstliche Tatsache selbst dann, wenn sich die Betreffenden für höchste Ämter empfehlen (Baerbock), oder als Besserwissende unermüdlich tätig sind (Lauterbach). Da kann so eine Erinnerungsstörung schon mal auftreten. Sie korrespondiert mit unserem gnädigen Mülleimer-Gedächtnis: Kaum aufgeregt, schon wieder weg und vergessen.