Was ist Mehrheit? - lässt Schiller im Demetrius fragen. Die Antwort irritiert uns Heutige: "Mehrheit ist der Unsinn. Verstand ist stets bei wenigen nur gewesen." In dieser vordemokratischen Denkwelt lebt wohl des Dichters Landsmann Oettinger, wenn er über die knappe Mehrheit von Annegret Kramp-Karrenbauer sinniert - deren Kehrseite die nur knappe Minderheit von Friedrich Merz sei. Und durch diese schmale Gasse fehlender Zustimmung könnte es der Verlierer erst ins Kabinett und dann doch noch zur Kanzlerkandidatur schaffen. Vorsicht: AKK hat in Merkels Tafelrunde nachgezählt: Vollzählig! Man sagt im Saarland zu dieser - von behaarten Männern - manchen Frauen nachgesagten Fähigkeit zur Selbstbehauptung: Hoor uff de Zähn hann. Hat sie.