Hiob ist derzeit gut unterwegs: Wenn es sogar den Gesundheitsminister erwischt … Soll heißen: Die zweite Welle hat uns längst erfasst. Über ihre weitere Wucht entscheidet der Souverän, also das Volk. Klar auch, dass nicht nur die Regierten, sondern erst recht die Regierenden mit ihren vielen Begegnungen Opfer werden können. Hilft nichts: Corona ist überall. Kann überall sein. Und nach dem Ischgl-Prinzip liebt das Virus hohe Menschendichte in kleinen Räumen. Menschen, die singen, laut reden, trinken und dabei auch noch atmen. Weil es so am besten kann, was es am liebsten tut: andere Leute kennenlernen. 60 Feier-Gäste auf 40 Quadratmetern wie kürzlich in Heidelberg, das liegt weit über der zulässigen Covidiotie-Grenze. Das ist schon bösartig.