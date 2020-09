Virologen aller Länder, einigt euch! Denn das pandemische Manifest ist ins Schleudern geraten. Zwischen fünf Tagen Isolation und sieben, zehn oder 14 Tagen Quarantäne ist nicht nur ein Unterschied, sondern auch viel Raum für Konfusion. An der Verlässlichkeit der Experten hängt die Akzeptanz der Corona-Schutzmaßnahmen. Daran nagt aber auch der verharmlosende Zweifel jener, die russisches Roulette spielen. Quaranta giorni, 40 Tage (!) wurden die Pestschiffe des Mittelalters isoliert. Eine Art Gottesurteil. Zwar wissen auch wir über die neue Seuche und ihre Langzeitfolgen zu wenig. Können sie aber nachweisen und eingrenzen. Also tut es – mit klaren Maßgaben! An dem Wunsch der Mehrheit, nicht angesteckt zu werden, hat sich nichts geändert.