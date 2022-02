Xi’s glitzernde Winterwelt verfängt sofort. Fröhlich symmetrische Chinesen winken vergnügt, auch die Uiguren haben mal wieder Ausgang. Grund genug, den nächsten romantischen Schneeurlaub in Chinas Wüste zu planen. Wer will schon echten Schnee, wenn es alternativ nachhaltige Kanonen gibt. Es müssen also nicht immer die Alpen sein. Kaiserschmarrn und Käsefondue war gestern. Checken Sie lieber in luxuriöse Quarantäne-Hotels ein – nur echt mit 52 Kakerlaken. Der nächtliche Snack ist proteinreich und sogar im Preis inbegriffen. Wenn Sie wieder rausdürfen, probieren Sie doch gleich Langlauf aus. Lungenbläschen wollen bei minus 25 Grad fleißig trainiert werden. Das stärkt die Abwehrkräfte. Und wen stören schon ein paar abgefrorene Finger?