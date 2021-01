Dass die Vereidigung von Joe Biden heute vor leeren Rängen stattfinden muss, ist nicht zu befürchten. Es werden zwar nicht so viele Millionen Leute kommen wie zu Trumps Rekord-Inauguration 2017. Aber mit 25.000 Nationalgardisten rund ums Kapitol ist das US-Volk gut vertreten. So gut, dass die Abwesenheit von Trump kaum auffällt. Wird dieser das Weiße Haus besenrein übergeben? Vielleicht stapeln sich in seinem Ess-Schlaf-Fernsehzimmer auch noch hunderte Pizzaschachteln und Burger-Kartons bis zur Decke. Soweit wie eine Berliner Einbrecherbande in den 1920ern, die nach jedem Coup eine, hm, Duftmarke auf dem Teppich hinterlassen haben soll, wird der Polit-Mafioso hoffentlich nicht gehen. Obwohl dem Oval Office nichts Menschliches fremd ist.