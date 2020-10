Was die in den drei Tagen mit Trump im Walter Reed Hospital gemacht haben, unterliegt zwar strenger Geheimhaltung. Ein klarer Fall der nationalen Unsicherheit. Aber der amerikanische Patient hat nach seiner Blitzheilung dem Volk versprochen, ihm werde bei Bedarf dieselbe fantastische Behandlung zuteil. Sprich, Trumpozin für alle, damit sie auf ihre Balkone wanken und verkünden: Wir fühlen uns so prächtig wie seit 20 Jahren nicht mehr. Wo bitte geht’s zum nächsten Wahllokal? Vor der Selbstmedikation mit einem Mix aus Remdesivir, Sagrotan, Dexamethason, Meister Propper, Vitamin D, Melatonin, Aspirin, Kokain und Testosteron sei aber gewarnt. Dann doch lieber einen doppelten prophylaktischen Whiskey – den amerikanischen, wenn‘s sein muss.