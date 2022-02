Das Jahr des Tigers ist eröffnet. Und ab Freitag rasen rund um Peking auf Kunstschnee die olympischen Ideale bergab. Weil es, nach den Sommerspielen 2008, erneut Peking sein musste. Koste es, was es wolle. Und seit Sotschi 2014 ist die Scheu des IOC, den Diktatoren solche 1A-Events zu verkaufen, wie Eis in der Sauna geschmolzen. Rigide Pandemiekontrollen werden in China jeden Versuch verhindern, die Spur der choreografierten Selbstdarstellung zu verlassen. Die Athleten sind Statisten. Exoten im Propaganda-Zoo, ohne die es zwar nicht geht. Aber dahinter steht das chinesische Sprichwort: Auf einem Berg können nicht gleichzeitig zwei Tiger existieren. Das ist, im Jahr des Tigers, die eigentliche Botschaft von "Beijing 2022" an die Welt.