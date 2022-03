Wir wollen nicht rumjammern. In der Ukraine ist sogar die Inzidenz der Granaten und Raketen, die aus Wohnblocks, Theatern und Kliniken Bauklötze macht, höher als die unsrige in Sachen Corona. Und die Sterblichkeit auch. Aber angesichts der Endzeitstimmung selbst auf unseren – noch – behüteten Zuschauerrängen tut auch mal ein Tag der emotionalen Befreiung gut – bevor es eventuell was zu feiern gibt. Joe Biden gab den Ton vor: Putin, der Schlächter. Und Kindermörder, Kriegsverbrecher, Drecksack, Dauerlügner, Trümmer-Junkie. Jetzt ist es raus. Unvorstellbar, das mit dem noch mal jemand Politik macht. O-Ton Biden: Um Gottes willen, dieser Mann kann nicht an der Macht bleiben. Die Enddarmgänger des Diktators toben. Noch besser wäre, Gott, täte bald was.