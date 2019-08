Nun trifft Helmut Kohl also auf Friedrich Ebert, auf Willy Brandt und Helmut Schmidt. Nein, nicht im Jenseits, sofern vorhanden - wobei diese Vorstellung auch etwas Schönes hätte. Sondern in Form der Kohl-Allee, die nun in Bonn eingeweiht wurde. Straßentechnisch liegt Kohl dort zwischen Strauß und Genscher, also dort, wo man ihn auch politisch verorten würde. Überhaupt ist das mit der Straßenbenennung so eine Sache. In Berlin etwa trifft die Rudi-Dutschke- auf die Axel-Springer-Straße - womöglich ein postmortaler Versuch einer Versöhnung. Und in den USA fordert eine Initiative, die Straße am Trump-Tower in Obama-Avenue umzubenennen. Trump selbst wird wohl eines Tages auch seine Straße bekommen. Am besten wäre eine Sackgasse.