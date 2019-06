Demokratie sei "die schlechteste aller Regierungsformen", sagte einst Winston Churchill, der große britische Premier. Und da kannte er das elende Schicksal seiner Nachfolgerin May noch nicht mal!

Aber auch für uns, den "Souverän", ist, ehrlich gesagt, so eine Wahl eher ungemütlich. Ein Kreuzchen für Europa, ja, das bekommen wir noch hin. Theoretisch. Aber bei welcher der 41 Parteien? Und dann die Kommunalwahl! So viele Stimmen, so viele Zettel! Hilfe!

Könnte uns die Entscheidung nicht einfach ein weiser Vordenker, eine energische Vordenkerin abnehmen? Wie bitte? Wir haben Churchill unvollständig zitiert? Ertappt. "Demokratie ist die schlechteste aller Regierungsformen - abgesehen von all den anderen Formen, die von Zeit zu Zeit ausprobiert worden sind", sagte er 1947.

Also dann: Stifte raus, Urnengang!