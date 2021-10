Eines ist klar: Aus Lindners Porsche wird so schnell kein Ökomobil. Selbst wenn er ihm grüne Rallyestreifen verpasste. In den Verhandlungen wird jeder der drei Partner noch so weit von der eigenen Ideallinie abweichen müssen, dass es ihn fast aus der Kurve trägt. Das ist ja das Schöne an der Demokratie: Da werden ganz sonderbare Kombinationen plötzlich sondierbar. Damit ist ja noch nicht gesagt, dass das, was da zusammenwächst, auch zusammengehört. Natürlich, eine Ampel bekommt man ohne Rot, Gelb und Grün kaum hin. Aber taugt die eigentlich als Symbol für Aufbruch und Beschleunigung? Im Alltag ist sie doch meist Ursache für Stau und Frust. Und wer als erster an der Ampel steht, kommt auch nicht schneller ans Ziel. Mit oder ohne Rallyestreifen.