Ganz früh am Morgen ruft es bei Armin Laschet an. Jäh wird er aus dem Traum gerissen, wie ihn Bergleute zum Steigerlied in einer Sänfte, die an den Stuhl Karls des Großen erinnert, ins Kanzleramt tragen. Am anderen Ende: Markus hier. Wie du ja weißt, ist mein Platz zwar in Bayern. Und ich würde, um unseren politischen Gottvater Strauß zu zitieren, im Prinzip auch lieber in Alaska Ananas züchten, anstatt in Berlin den Kanzler zu machen. Warum ich also anrufe: Die Lage ist sehr ernst. Ich nehme an, dass dir auch Bedenken kommen, ob du deinem zarten Gemüt diesen fiesen Job zumuten möchtest. Ein Amt, in dem dich sogar wir Ministerpräsidenten notbremsen können (lacht). Meine Handynummer hast du ja. Ich wart‘ auf deinen Anruf. Pfiat di, Armin!