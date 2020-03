Am deutlichsten hat sich bisher der texanische Vizegouverneur Patrick geäußert: Ältere sollten ihr Restleben für die Wirtschaft opfern. Genauso denkt auch Donald Trump, der die lästigen Corona-Restriktionen schnell lockern will, um seine Wiederwahl zu sichern. Sprich: Er würde opfern lassen. Als Seuchen-Darwinist lehnte sich anfangs auch Boris Johnson aus dem Fenster, als er die verlustreiche, flächendeckende Infizierung Englands propagierte. Ganz im Sinne der Evolutionstheorie seines Landsmanns Charles Darwin: "Survival of the Fittest" – (nur) die Besten überleben. Sogar als Laien schließen wir daraus: Corona greift keineswegs nur die Atemwege, sondern in Einzelfällen auch das Hirn an. Und ist für die Infizierten nicht mal tödlich.