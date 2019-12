Der SPD-Song: Wann wir streiten Seit’ an Seit’ – ist nicht in Stein gemeißelt. Die Massengräber abgesägter Vorsitzender hinter sich lassend, geht es in die neue Zeit – in der Hartz IV keine Drohung, sondern eine Verheißung sein wird. Die Revolution – abgesagt. Vier Daumen der Charisma-freien Doppelspitze für ein Halleluja. Dabei soll auch die Groko nicht weiter stören. Und im erweiterten Stellvertreterteam ist der kleine „Che“ Kevin nur einer von fünf – also 20 Prozent. Mit dem Teilvorsitzenden NoWaBo und Frau Saskia, die zwar schwäbelt, aber mit ihrem Namen (von althochdeutsch Sachso = die Sächsin) den Osten mitrepräsentiert, geht es auf den langen Marsch zur – Doppelkanzlerschaft? Bei zuletzt gemessenen 11 Prozent kann es nur besser werden.