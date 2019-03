An dieser Stelle kann man einmal sagen: Was für ein unverschämtes Schwein! Erst randaliert es am helllichten Tag und beschädigt eine Tür, dann verschwindet es einfach wieder. Das Wildschwein, das in Sandhausen aktiv war, hat nicht nur die Anwohner erschreckt, sondern auch auf ein viel zu wenig beachtetes Problem unserer Gesellschaft hingewiesen: Wildschweine, die alleine oder in Clans organisiert durch das Land ziehen und Chaos verbreiten. Was gleich mehrere Fragen aufwirft: Was lief schief in der Jugend dieser Schweine? Brauchen wir strengere Gesetze oder mehr Prävention? Warum tut der Staat so wenig? Und: Brauchen wir mehr Videoüberwachung in Vorgärten? Fest steht nur: Der Täter ist entkommen. Da hat er nochmal Schwein gehabt.