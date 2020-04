Nicht genug, dass unser aller Virus Gesundheit und Leben bedroht. Es macht auch die wiederkehrenden Anlässe, an denen wir uns des Lebens freuen, klein und nichtig. Von Geburtstagsschrumpfen könnte man sprechen. Auch Jubiläen anderer Art versinken im Vergessen der sozialen Kontaktsperre. Nur der Hochzeitstag ist auf Publikum nicht angewiesen. Aber ein Essen in trauter Zweisamkeit möchte man ja nicht gerade dort einnehmen, wo verzweifelte Wirte ein 5-Gänge-Menü "to go" incl. Weinempfehlung anbieten. Eine ziemlich armselige Angelegenheit. Doch wollen die Leute das irgendwann nachfeiern, folgte auf Corona ein Jahrhundert-Besäufnis. Das wird dann, nach der Hochsaison für Virologen, zum Fest der Gastroenterologen – Magen, Darm, Leber und so.