Dass es so schnell geht mit der schönen neuen Welt, überrascht dann doch. Schon heben die Baerbockianer den Vorhang zu einer besseren Zukunft. Zumindest lokal in Heidelberg, wo dem alten Feindbild mit vier Rädern schon mal die dunkelgrüne Karte gezeigt wird: Tempo 30 fast überall, Autovergällung bis zum freiwilligen Abwracken. Liebe Freunde der alternativen Oper: Bevor wir bei den neuen Straßen mit XXL-Radwegen, einer Spur für temporeduzierte Pferdekutschen und Lastenfahrräder, der obligatorischen Straßenbahntrasse und einer Schotterpiste für E- und Stinkautos sind, muss die Wahl im Herbst noch gewonnen werden. Es hatte sich so gut angelassen. So ganz ohne Ökodiktatur-Getue der Kandidatin Annalena. Darf Armin Laschet wieder aufatmen?