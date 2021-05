Was macht eigentlich Günther Oettinger? Fiese Frage an diesem Tag. Weil sie den schwarzen Juniorpartner der Landes-Grünen schmerzhaft an bessere Zeiten erinnert. Kurz gesagt: Der umtriebige Oettinger war – vor dem Totalcrash von Mappus – Ministerpräsident auf einem CDU-Erbhof. Der nach einigen gesprochenen Blechschäden mit Merkels Hilfe als EU-Kommissar endete. Inzwischen hat er sich mit Beraterjobs in den aktiven Ruhestand verabschiedet. Und ist auch als Redner buchbar – auf deutsch, denglisch und schwäbisch. Was das alles mit Kretschmann III zu tun hat? Lassen wir es Schiller sagen: Die schnellen Herrscher sind’s, die kurz regieren (Tell). Und den Bedächtigen gehört die Zukunft. Für länger, als es die CDU vorausdenken konnte.