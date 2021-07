Noch immer ist der Impfschwanz, also das, was dem Ziel von 85 Prozent Immunisierten – im Wortsinne – hinterherbaumelt, fast so lang wie der Impf-Fortschritt. Ganz ungut. Nur steht dem Wunsch, Druck zu machen, das voreilige Politikerversprechen entgegen, es werde keinen Zwang geben. Ein Freibier als Anreiz? Vergesst es! Die Option, Terminschwänzer oder Totalverweigerer als Gefährder z. B. mit einem Monat Fahrverbot (inkl. Fahrrad) zu belegen, scheidet aus. Das walte auch Laschet, der Barmherzige. Boris Johnson, der schon vor einem Jahr Genesene, öffnet in Wembley und Umland alle Schleusen und nimmt sogar "mehr Tote" in Kauf. Oder wollte er sagen: mehr Tore? Dann wäre es eher ein Symptom von Long-Covid. Das er bald mit vielen teilen wird.