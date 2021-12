Vorweihnachten unter Corona-Bedingungen ist wieder in doppelter Hinsicht Schlangenzeit. Auch ohne Lockdown, aber bei Rekord-Inzidenzen bedient sich auch 2021 der Austausch von lieben Gaben der Geschenk-Logistik. Der warme Gefühlsrest wird sich an Heiligabend per Bildtelefonie in die Stuben ergießen. Doch vorher will bei der Post angestanden sein. Hier gilt: Der ungute Teil der Schlange befindet sich am vorderen Ende. Sprich: Füllt Eure Paketaufkleber halt schon daheim aus. Das geht! Bei den aktuellen Impfschlangen wiederum handelt es sich weniger um ein politisches oder logistisches als um ein menschliches Versagen: Wer dermaßen und dann so zahlreich zu spät kommt, den bestraft die 2G-Regel. Darüber können Frühgeimpfte nur lächeln.