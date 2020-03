Zeiten wie diese lassen Helden hervortreten. Aber sie machen auch Schurken sichtbar. Anders erklärt: Möchten Sie nach einem Schiffbruch mit Donald Trump auf die vielzitierte einsame Insel verschlagen werden? Sofern er Sie nicht schon vorher aus dem Rettungsboot geworfen hätte? Es gibt Menschen, mit denen man nie in eine Notlage geraten möchte. Pandemie, bzw. Schiffbruch mit Trump ist so eine. Und sein Versuch, sich einen Corona-Impfstoff exklusiv unter den Nagel zu reißen, der in Deutschland u.a. mit Hilfe von wahren Helden wie Hopp entwickelt wird, entlarvt "America First" erneut als falsche Flagge eines mafiösen Politikstils. Doch nichts kann Trump mehr schaden. Er steht schon fest auf dem Boden charakterlicher Niederträchtigkeit.