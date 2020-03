Nein, sie hat es nicht gesagt. Noch nicht. Weil sie es auch nicht weiß. Aber Angela Merkels erste Extra-Ansprache an ihr Volk war auch weit entfernt von Churchills legendärer Blut-, Schweiß- und Tränen-Rede vom 13. Mai 1940. Es war mehr ein Mut-, Disziplin- und Zuversichts-Monolog angesichts der größten Herausforderung seit dem Krieg. Was ja kein Pappenstiel ist. Und mehr als ihren festen Glauben daran, dass wir diese Aufgabe bestehen – sofern alle mithelfen, konnte sie vorerst nicht anbieten. Das können nur Dampfplauderer. Es wird also noch dauern, bis die Viren vor ihrem Mantra kapitulieren: Wir schaffen das! Vielleicht möchten so lange die Idioten Europas gegen die Coronisierung des Abendlandes ihre Dresdner Montagsrunden drehen …