Jeder, der die Pandemie benutzt, um sich kriminell zu bereichern, solle sich gefälligst schämen. Mit diesem Machtwort hat Jens Spahn mal wieder Berliner Schaumtext geredet. Und draußen im Lande beginnt jetzt vermutlich die große Scham-Offensive: Bei denen, die sich schon beim Masken-Deal an Provisionen bereichert haben, bei den anderen, die in großer Zahl ungerechtfertigt Corona-Subventionen einsackten, bei denen, die gerade mit gefälschten Impfpässen handeln und jetzt auch bei denen, die massenhaft Corona-Bürgertests abrechnen, ohne diese gemacht zu haben. Eine Höllenorgie des Bürgersinns. Da kann der Abschaum demnächst auch gleich Kochsalzlösung in kleine Flaschen füllen und als Impfstoff verticken. Hauptsache, er schämt sich dabei.