Egal, wie teuer Telefonate aus den USA in die Ukraine sein mögen: So viel Spaß für so wenig Geld! Wenn alles zusammenpasst, könnte die kurze Unterhaltung drei bis vier Karrieren beschädigt haben. Trump - Impeachment. Selenskyi - als speichelleckender Lakai bloßgestellt. "Gerne, Herr Präsident, danke Herr Präsident. Niemand hilft uns so großartig wie Sie, Herr Präsident." Oh, wirklich? "Tausendprozentig!" Und dann die beiden Bidens - wo so viel Schlamm geschleudert wird, bleibt immer etwas kleben. Aus satirischer Sicht eigentlich ein perfekter Sturm, pünktlich zum 40. Geburtstag der "Titanic". Wenn da mal nicht das Zentrum für politische Schönheit dahintersteckt. Oder war das in Wirklichkeit Jan Böhmermann am Kiewer Ende der Leitung?