In dieser Sache zeigte Frau Dr. Merkel schon immer große Nachsicht: Als Annette Schavan wegen ihres Doktortitels mit Plagiatshintergrund zurücktrat, setzte "Mutti" mit dem Satz Maßstäbe, dass sie im Kabinett keine wissenschaftlichen Assistenten brauche. Auch die hochgelobte Franziska Giffey hat demnach alles richtig gemacht. Ihre Doktorarbeit "magna cum klaute"? Geschenkt. Das dürften viele Berliner ebenso sehen. Der gut getimte Rücktritt könnte so zum Sprungbrett ins Rote Rathaus bei der Doppelwahl im September werden. In Berlin ist vieles möglich. Auch die Kunstturn-Nummer eines Rücktritts nach vorne. Apropos: Bei Laschet, Baerbock und Scholz kann die sehr deutsche Titel-Inquisition nicht zum Problem werden: Sie sind alle doktorlos.