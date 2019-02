50 Jahre nach dem kleinen Schritt von Neil Armstrong gehen die Chinesen nun wirklich Großes an: Die Landung auf der Rückseite des Mondes! Freunde des psychedelischen Rock werden sich vielleicht erinnern: Als 1972 Pink Floyd die "Dark Side of the Moon" besangen, meinten sie schon damals damit den Wahnsinn. Ist es das, was die Chinesen dorthin zieht? Oder wollen sie unbeobachtet die ganz neue Seidenstraße aufbauen, um künftig auch Mondkalb, E.T. und Marsmenschen mit Billigware einzudecken? Wahrscheinlich ist es viel einfacher: Weil sie es können. Und dann verkünden, die nächste Mao-rote Finsternis in zwei Wochen sei ihr Werk. Aber spätestens die Behauptung, die Große Mauer sei sogar von hinterm Mond zu sehen, kaufen wir ihnen dann nicht mehr ab.