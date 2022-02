So-yeon Schröder-Kim schlägt ihren Mann als Vermittler im Ukraine-Konflikt vor. Aber Gerd steht weiter wie das Männlein im SPD-roten Mäntlein still und stumm im Walde. Weil ihn niemand bittet, mit Putin zu reden. Warum eigentlich nicht? Der Altkanzler hat vielleicht keinen Schimmer, wie Rose und Hagebutte zusammenhängen. Aber davon, wo im Kreml der Hammer hängt. Und genau das ist das Problem. Die Befürchtung ist schwer von der Hand zu weisen, dass er sich von seinem Männerfreund meterweit über den weißen XXL-Tisch ziehen lassen würde. Oder unter ihn trinken. Nicht so wie der alte Adenauer, der sich 1955 in Moskau mit esslöffelweise Olivenöl auf Verhandlungen und das russische "Wässerchen" vorbereitete. Aber der kannte sich ja auch mit Rosen aus.