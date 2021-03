Wenn Angela Merkel den Bürgern, aber auch Kollegen, die ihr Sand ins Getriebe streuen, was verklickern will, geht sie zu Anne Will. Zwar hatte sie letzte Woche mit ihrer XXL-Entschuldigung gepunktet. Die geplagten Menschen sind dankbar geworden. Doch in ihrer TV-Putz- und Flickstunde zeichnete sie von sich das Bild einer Krisenlenkerin mit der Hand an der gemeinsam beschlossenen Notbremse. Die jedoch, und da wird es komisch, gar nicht im Pandemie-Zug, sondern in einem einsamen Telefonhäuschen hängt, vor dem einige Länderchefs mit Lockerungsideen posen. Was nicht funktioniert. Merkel wollte zu Beginn der dritten Monsterwelle adressieren, wo die Weicheier sitzen. Und – wie ein effektiver Krisen-Söderalismus aussehen sollte. Ist angekommen.