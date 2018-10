Jamaika für alle kommt nicht. Das Experiment ist an der Angst der FDP gescheitert, von Schwarz-Grün an die Wand regiert zu werden. Diese ist mindestens so stark ausgeprägt wie der Mutti-Komplex bei Martin Schulz, der sich hinter dem durchsichtigen Paravent versteckt, die GroKo sei abgewählt worden. Aber da verwechselt er was: Abgestraft wurde er. Und von seinem Mantra, er sei bald Bundeskanzler, ist Schulz weiter entfernt als die FDP im Falle von Neuwahlen von der absoluten Mehrheit. Aber indem die bisher nie geprüfte These Lügen gestraft wurde, dass im Prinzip alle Demokraten miteinander können sollen - weil sie nicht miteinander können wollen, füttern sie auch das giftige Vorurteil der Populisten, Parlamentarismus sei Pipifax.