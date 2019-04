Wenn die meisten Heidelberger weg sind, fallen die Nichtheidelberger in großer Zahl ein. Man nennt das Ferien. Auf beschwerliche Details des Bevölkerungsaustausches möchten wir nicht eingehen. Doch diesmal kommt für Dagebliebene und Zureisende noch was hinzu, das man als multiple Verkehrsbehinderung mit Brechstange und Straßenbahnschiene beschreiben könnte. Das macht die Stadt zwar sehr klein. Aber wer den grenzwertigen Hinweis des Baubürgermeisters richtig liest, die Leute würden schon ihre Schlupflöcher finden, der kommt mit Glück dorthin, wo er hin will. Touristen müssen halt sehen, wo sie in Heidelschlupf bleiben. Für sie gilt der grobe Hinweis: Schloss oben, Kernsaufstadt unten - castle up, drinks down. Einfach dem Lärm folgen.